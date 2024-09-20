Simone Ashley, Prada Defilesi'ne damga vurdu

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Simone Ashley, Prada Defilesi'ne damga vurdu

Milano Moda Haftası'na katılan Bridgerton dizisinin 29 yaşındaki yıldız oyuncusu, Prada'nın SS25 koleksiyonu ile podyumda yürürken göz kamaştırdı.

Prada'nın Milano'daki merkezinde düzenlenen özel etkinlik için Ashley, markanın kurumsal kodlarını benimseyerek Prada'nın imzası olan siyah kabarık mini bir elbise giydi.

Elbise Netflix dizisinde sevilen karakter Kate Sharma'nın giydiği kıyafetleri anımsatan yüksek belli, bol bir etek ve bandeau büstiyerden oluşuyordu.

Ashley'in giysisi göğüs kısmında kare şeklinde bir tasarıma ulaşan zarif, metalik çiçek desenli askılarla tamamlandı.

Genç yıldız moda haftası kıyafetini markanın deri ayakkabılarını giyerek tamamladı. Ayakkabılar, zarif sivri burun, markanın üçgen logosunun hafif yastıklı deri formunda olması ve topuğun geometrik çizgisinden oluşuyor.

Geceye damga vuran Ashley, Prada'nın her zaman popüler olan fırçalanmış deri 'Cleo' çantasını da taşımayı ihmal etmedi. Bu çanta, pürüzsüz, kavisli yapısı, siyah vernikli yüzeyi ve hobo çantalardan ilham alan silüetiyle kollarınızı şenlendirecek kadar şık bir görünüme sahip.

Daha önce Sex Education dizisinde rol alan oyuncu , saçlarını modern, düzleştirilmiş, fütüristik bir yandan ayırma stiliyle kullandı ve ışıltılı bir güzellik karışımı tercih etti.

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