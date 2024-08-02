Simone Biles olimpiyat tarihine geçti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Simone Biles olimpiyat tarihine geçti

ABD'li Simone Biles, Paris Olimpiyatları'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Olimpiyatlarda altıncı kez altın madalya alan Biles tarihe geçti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik branşında kadınlarda ABD'li Simone Biles, altın madalyanın sahibi oldu.

Simone Biles, 59.131 puanla altın madalya kazanırken, Brezilyalı Rebeca Andrade, 57.932 puanla gümüş ve ABD'li Lee Sunisa 56.465 puanla bronz madalya elde etti.

Simone Biles, Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda ikinci altın madalyasını kazanmış oldu.

Olimpiyatlarda toplamda altıncı altınına ulaşan Biles, en fazla olimpiyat altını kazanan cimnastikçi olarak tarihe geçti.

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