Türkiye’de Instagram’a erişim engeli getirildi!

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de Instagram’a erişim engeli getirildi!

Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim yasağı uyguladı.

2 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'deki Instagram kullanıcıları, popüler sosyal ağ platformuna erişimde zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yapılan bir sorgulama, platforma erişimin engellendiğini ortaya koydu. Resmi makamlar tarafından bu durumun nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmamış olup, kullanıcılar arasında belirsizlik hakim.

Bu erişim kısıtlaması, ülke çapında geniş bir kullanıcı yelpazesini etkisi altına aldı. İnsanlar, Instagram'a giriş yapamadıklarını çeşitli sosyal medya ve mesajlaşma platformları üzerinden bildirerek yaşanan sorunu dile getirdiler.

Geçmişte Türkiye'de sosyal medya hizmetlerine yönelik benzer kısıtlamalar meydana gelmişti. Fakat şu anki durumun altında yatan sebepler konusunda net bir bilgi mevcut değil. Kullanıcılar, Instagram'a erişebilmek için VPN gibi alternatif yöntemlere başvururken, engellemenin ne kadar süreceği ve kaldırılıp kaldırılmayacağına dair soru işaretleri devam ediyor.

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