Simpsonlar maymun çiçeği virüsünü de mi bildi? Doğruysa yandık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Simpsonlar maymun çiçeği virüsünü de mi bildi? Doğruysa yandık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da birçok ülkeye hızla yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle, son iki yıl içinde ikinci kez küresel bir halk sağlığı acil durumu ilan etti. The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bir bölümü yeniden gündem oldu. Dizinin hayranları maymun çiçeği virüsünü önceden tahmin ettiğini iddia etti.

The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bazı sahneleri ile dünyada meydana gelen olaylar arasındaki şaşırtıcı benzerlikler, yıllardır "kehanet" olarak yorumlanıyor. Koronavirüs pandemisinden Disney'in Fox'u satın almasına, Donald Trump'ın başkanlığından Kamala Harris'in başkan yardımcılığına, Kolomb heykelinin başının kesilmesinden akıllı saatlere, Ebola virüsünden eski Beatles mektubuna, 11 Eylül Saldırıları'ndan Lady Gaga'nın Super Bowl performansına kadar birçok olayı önceden tahmin ettiği iddia edilen bu ünlü animasyon dizisi, yeniden gündeme geldi.

MAYMUN ÇİÇEĞİNE BENZER BİR BÖLÜM VAR

Son olarak, dizinin maymun çiçeği virüsünü de öngördüğü iddia ediliyor. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, dizinin 7. sezonunun 3. bölümünde Bart ve Milhouse'un bir maymunla oynadıktan sonra hastalandıkları görülüyor. Ayrıca, başka bir bölümde Homer'ın bir maymun sahiplendikten sonra hastalandığı sahne de dikkat çekti.

"DOĞRUYSA YANDIK"

Bu gelişmelerin ardından, sosyal medya kullanıcıları kehanet iddialarıyla ilgili yoğun tartışmalara başladı. Bir kullanıcı, "Doğruysa yandık" şeklinde bir yorum yaparken, bir başka kullanıcı ise "Yine mi aynı şey?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. The Simpsons'ın bu kez maymun çiçeği virüsüyle ilişkilendirilmesi, dizinin yıllardır süregelen "kehanet" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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