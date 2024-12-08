Simpsonlar yine bildi! Yatırım dünyası şokta

ABD seçimlerinden, virüs salgınına kadar birçok konuda tahminleri tutan fenomen dizi Simpsonlar'ın bu kez 2024 yılına dair ekonomi öngörüleri gerçekleşti.

Politikadan yönünü yatırım ve ve bilim dünyasına çeviren Simpsonlar'ın, Bitcoin ile ilgili tahmini yatırımcıları şoke etti.

SİMPSONLAR'IN TAHMİNİ YİNE TUTTU

Simpsonlar’ın 2017 yılına ait bir bölümünde, Bitcoin’in 2024’te büyük bir sıçrama yapacağına dikkat çekilmişti. Dün itibarıyla Bitcoin, 100 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek tepe noktasına ulaştı ve toplam piyasa değeri 2,1 trilyon dolara çıktı.

Simpsonlar’da sıkça vurgulanan “Bitcoin’in her beş yılda bir büyük atılım yaptığı” fikri de bir kez daha doğrulandı. Bu tahmin, dizinin gelecekle ilgili öngörüleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

GÜNEŞİ ENGELLEYEN UZAY GEMİSİ TAHMİNİ

Bitcoin tahmini kadar şaşırtan diğer bir tahmin ise uzay araştırmalarıyla ilgiliydi. Dizide, güneşi incelemek ve kontrol etmek amacıyla bir uzay gemisinin inşa edilmesi işlenmişti. Bugün ise bilim insanları, güneş ışınlarını engellemek üzere geliştirdikleri uydu projelerini konuşuyor.

TWİTTER'IN X LOGOSU

Diğer yandan Elon Musk’ın Twitter’ın logosunu “X” işaretiyle değiştirmesi de Simpsonlar’ın yıllar önce işlediği bir başka ayrıntı olarak hayretle karşılanıyor.