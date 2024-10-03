Şimşek’ten imalat mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, T24 Yıllık Konferansları’nda değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, reel ekonomide yavaşlama ve bazı alanlarda daralmanın olduğunu ifade ettiği konuşmasında, hala ılımlı büyümenin söz konusu olduğunu kaydetti.

“İmalat sanayi daralmaya işaret ediyor ama bu geçici” diye ifadelerini dile getiren Şimşek, dezenflasyonun aynı hızda olmasa da süreceğini ve hizmet enflasyonundaki katılığın zamanla aşılacağını belirtti.

Enflasyonda baz etkisiyle hızlı bir düşüş olduğunu belirten Şimşek, "Kalıcı düşüş için şartlar oluşuyor" ifadesini kullandı.