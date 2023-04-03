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Sinan Akçıl Fazıl Say'a sert çıktı. "Sakinleş, germe bizi"

Sinan Akçıl gündemle ilgili yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Fazıl Say'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Say'a seslenen Akçıl, "Fazıl Say'ın oturduğu yerden her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı. Sakinleş biraz, germe bizi" dedi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 17:16
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Sinan Akçıl Fazıl Say'a seslendi: "Sakinleş, germe bizi"

Sinan Akçıl Fazıl Say'a sert çıktı. ''Sakinleş, germe bizi''
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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, takımı Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenilmesinin ardından Ali Koç'a seslenerek "Hemen gidiyorsun, bavulunu topla" diyerek sitem etti. Say'ı paylaşımlarından rahatsız olan Sinan Akçıl ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"SAKİNLEŞ BİRAZ, GERME BİZİ"

Twitter ve Instagram hesaplarından Fazıl Say'ı etiketleyerek paylaşımlar yapan Sinan Akçıl, "Bu Fazıl Say'ın oturduğu yerden her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı. 'Ali Koç git hemen', 'Cumhurbaşkanı git', bir hanımefendi için 'sifon çekin' vs. Bu üslup içinden geldiğim klasik müzik kültüründe yoktur. Bu adam bir enteresan. Sinirleri çok bozuk herhalde. Fazıl Say sakinleş biraz, germe bizi. Bir sal şu güzel ülkeyi. Zaten herkes gergin umut ver yoksa umutsuz vaka olursun" dedi.

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