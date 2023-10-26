Sinan Akçıl ve Müjde Uzman ilk kez görüntülendi

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin Alev'i Müjde Uzman ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın aşkı belgelendi.

Sinan Akçıl ve Müjde Uzman ilk kez görüntülendi

Kızılcık Şerbeti'nin Alevi Müjde Uzman ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz akşam Muhabir Online tarafından ilk defa birlikte görüntülendi.

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Kızılcık Şerbeti'nde "Alev" karakteriyle herkesin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Müjde Uzman, son dönemde özel hayatıyla da çok konuşulmaya başladı. Bir süre önce Oğuzhan Uğur ile birlikteliğini bitiren Müjde Uzman, ayrılığın ardından yeni aşklara yelken açtı.

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Uzman, yıllar önce birlikte olduğu Sinan Akçıl ile tekrar ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişkinin sinyalleri de Müjde Uzman'ın attığı bir hikaye ile gündeme gelmişti. Müjde Uzman, Instagram'da bir hikaye paylaşmıştı. Hayranlarının dikkatiyle Uzman'ın paylaşım yaptığı evin Sinan Akçıl'a ait olduğu iddia edilmişti.

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"ONUN PROBLEMİ"

Bu iddialar üzerine Sinan Akçıl, katılığı bir programda Müjde Uzman'la bir düğünde karşılaştıklarını ve eski günleri andıklarını belirterek tekrar konuşmaya başladıklarını söylemişti. Muhabir online ekibi tarafından ise ilk kez görüntülenen çift, Galatasaray maçını izlemeye geldiklerini söyledi.
Ayrıca muhabirin "Müjde Hanım'ın hayranları tarafından tehditler alıyordunuz, evi değiştirecek misiniz?" sorusuna çift, gülerek cevap verdi. Müjde Uzman "Onun problemi bana sataşan yok valla" diyerek uzaklaştı.

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