Sinan Akçıl zayıflamasının sırrını açıkladı. Herkesin hayali kaslı vücuda kavuştu

Bir zamanlar fazla kilolarıyla dikkat çeken Sinan Akçıl, artık eski halini geride bırakmış durumda.

Diyet ve düzenli egzersizle kaslı bir vücut geliştiren ünlü şarkıcı, formda kalmanın kolay olmadığını belirterek deneyimlerini paylaştı.

Önceden plajlarda kilolu görüntüsüyle dikkat çeken Sinan Akçıl, kararlılık gösterip kendini yeniden şekillendirdi.

Bir spor hocası rehberliğinde disiplinli bir antrenman ve diyet programı izleyen Akçıl, göbekten kurtulup fit bir vücuda ulaştı.

Kamera karşısına geçip kaslarını sergileyen Akçıl, bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak formda kalma sürecini anlattı:

“Bu uzun bir yolculuktu. 15 Şubat'ta başladığım %21 yağ oranını dün itibarıyla %9.9'a indirdik. Bu hiç de kolay olmadı. Her gece 23.30'da antrenman yaptım, sabahları koşuya çıktım ve başardık. Sporun önemini vurgulamak istiyorum; tembel bir gençlik olmayalım, bahanelere sığınmayalım. Alkol, sigara, uyuşturucu maddeler ve ağır beslenmeden uzak durmalıyız, gerisi kendiliğinden gelir.”