Nurgül Yeşilçay'ın son halini görenler büyük farka şaşırdı. Sırrını açıkladı

Asmalı Konak dizisiyle büyük üne kavuşan ve daha sonra Paramparça, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi popüler yapımlarda rol alan Nurgül Yeşilçay son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği Alanur karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Nurgül Yeşilçay son haliyle gündem oldu. Oldukça fit bir görüntüye kavuşan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 2 yıl içinde kaç kilo verdiğini takipçileriyle paylaştı.

Bir ayda 30 kilo verdiği konuşulan Nurgül Yeşilçay iddiaları yalanladı ve toplamda 15 kilo verdiğini, bu kiloları da 2 yıllık bir süre zarfında verdiğini belirtti.

“16 SAAT AÇ KALIYORUM”

Yeşilçay sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “30 günde 17 kilo verilmez kızlar. 2 yılda 15 kilo. Hatta ilk aylar hiç kilo veremeyip, vazgeçmek istiyorsun. Vazgeçmezsen kilo vermeye başlıyorsun’” ifadelerini kullandı.

Yeşilçay, daha önce yaptığı bir açıklamada zayıflama sırrını şöyle açıklamıştı:

“16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun”

Ünlü oyuncu gece yemek yemeyi bıraktığını söyleyerek “Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum. Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum’’ şeklinde konuşmuştu.