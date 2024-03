Verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Zara zayıflama sırrını açıkladı

Ünlü şarkıcı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son zamanlarda şarkıcılığının yanı sıra fiziksel değişimi ile de çok konuşuluyor.

"PORSİYONLARIMA İNANAMAZSINIZ"

Fazla kilolarından kurtularak tam 9 kilo veren Zara, zayıflama sırrını da açıkladı.

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öğlen D vitamini ve kabak çekirdek yağı alıyorum. Mümkün olduğunca ev yemeği ve sebze ağırlıklı besinler tüketiyorum. Ekmeği bile evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım çok küçük, görseniz inanmazsınız. Yemeğin yanında mide asidini çoğaltmasın diye sıvı tüketmemeye çalışıyorum. Daha iyi sindirim için.”

"HAKLI DEĞİL, MUTLU OLMAYI SEÇİYORUM"

Mutlu olmayı seçtiğini söylen Zara, ”Güneş battıktan sonra bir şey yememeye çalışıyorum. Spor yapıyorum ve haftanın 3 günü mümkün olan her zamanda yürüyüş yapıyorum. En önemlisi de stres. Kafanızın içindeki seslerden kutulun. Deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin. İnanın çok fark ediyor. Haklı değil, mutlu olmayı seçiyorum. Sizi deli eden insanlara öfkelenmeyi bırakın çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz.” diyerek sözlerini sürdürdü.

"NO STRES, YES VİTAMİN"

Zara, “Sevdiğiniz şeyleri yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever. Eypio ile yaptığımız eser şu an listelerde gittikçe yükseliyor. No stres, yes vitamin. E ben nasıl kilo vermeyeyim." diyerek nasıl kilo verdiğini anlattı.