Sinan Akçıl'a 400 bin lira otoparkta ücreti çıkarttılar

Şarkıcı Sinan Akçıl’a, Güvenli Otopark ve Yediemin Hizmetleri şirketi yaklaşık 10 yıldır ellerinde bulunan aracın otopark ve çekici ücretini ödemediği iddiasıyla dava açtı.

15 Ekim 2014’te Sinan Akçıl’a ait otomobil, bağlanarak Güvenli Otopark ve Yediemin Hizmetleri şirketinin otoparkına çekilmişti.

Şirket, 10 yıldır 50 bin lira olan otopark ve çekici alacağını ödemediği iddiasıyla şarkıcı Akçıl’a hakkında İstanbul 33’üncü İcra Dairesi’ne başvurarak icra takibi başlatıldı.

Akçıl’ın borca itiraz etmesiyle icra takibi durdu. Şirket bu defa da ‘itirazın iptali’ istemli dava açtı.

Hürriyet’in haberine göre İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, Sinan Akçıl’ın icra müdürlüğüne yaptığı itirazın haksız ve kötü niyetli olduğu belirtildi. Haczedilen malların ne şekilde muhafaza edileceğinin İcra İflas Kanunu ile belirlendiği anlatılan dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi: “Haciz ve yakalama şerhini kaldırabilecekken bir çaba göstermemiştir ve araç 10 yıldır Susurluk’taki otoparktadır. Sinan Akçıl’ın icra inkar tazminatına hükmedilmesini istiyoruz.”

Sinan Akçıl, aracını teslim alacağını açıkladı: “10 yıl önce şoförümün kullandığı araç, trafik sigortası ile ilgili problem yüzünden otoparka çekildi. Bu süre zarfında ne bana ne de avukatım Batuhan Demircan’a herhangi bir tebligat geldi. Kısa bir süre önce araç aklıma gelip otoparkla iletişime geçince dava açtılar. 400 bin TL’lik borç çıkardılar ardından indirimle 50 bin TL’ye düşürdüler. Haftaya aracımı teslim alacağım.”