Sinan Akçıl’a ölüm tehdidi! Nedeni ise akıl alır gibi değil

Oyuncu Müjde Uzman’la görüştüğü için ölüm tehditleri aldığını söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Sinan Akçıl’a ölüm tehdidi! Nedeni ise akıl alır gibi değil

Şarkıcı Sinan Akçıl, “2. Sayfa” programına konuk oldu. Yayının ardından savcılığa gideceğini söyleyen şarkıcı, takıntılı hayranlarından şikâyetçi olacağını açıkladı.

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BIÇAKLI FOTOĞRAF YOLLUYOR

Sinan Akçıl “Üç kişiden ciddi şikâyetçiyim. Fan olmak çok güzel ama bunlardan ikisi benimle şu anda ilişki yaşadığını, hatta evli olduğumuzu zannediyor. Biri farklı bir kimlikle Kuruçeşme konserime geldi. Yardım derneğinden gelmiş gibi davrandı, ‘Teşekkür ederim abla’ dedim. Biri müziği bırakıp onunla evlenmemi istiyor. Bıçaklı fotoğraflar yolluyor ‘Ya benimsin ya toprağın’ diye. Bu fanlık ötesi, tehlikeli bir şey. Evimin yerini tespit etmiş. Müjde olayından sonra da ‘Artık günah benden gitti, güvenliğe dikkat et’ diye oturduğum sitenin fotoğraflarını atmaya başladı bana. Çok tehlikeli buluyorum. Aleyna Tilki de benimle aynı binadaydı, o da sıkıntılar yaşadı ve taşındı.”

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OLGUN BİR ARKADAŞLIK DİYEYİM

Ünlü şarkıcı, “Müjde Uzman’la aşk yaşıyor musun?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Çok sık görüşüyoruz bu aralar. Daha önce bir yaşanmışlığımız da vardı. Çok saygı duyduğum bir kız. Meslektaşlarından karakter olarak ayrıldığını düşünüyorum. Çok disiplinli ve çalışkan. Müthiş bir karakter. Nadir bir karakter yapısı var. Bizi çok sık göreceksiniz ama bunun adını televizyondan koymak istemiyorum şimdilik. 5-6 yıl önce travmatik bir durum olmuştu. O zaman benim hareketli bir hayatım vardı. Şimdi ‘daha olgun bir şekilde arkadaşlık’ diyeyim. Uzun süre sonra menajerimin düğününde karşılaştık. Konserime davet ettim, ‘Ne güzel günlerdi’ diye tekrar konuşmaya başladık.”

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"RENCİDE OLDUYSA ÖZÜR DİLERİM"

Sinan Akçıl geçen hafta katıldığı programda iki kez evlenip boşandığı Burcu Kıratlı’nın Amsterdam’da giydiği gelinliği hiç beğenmediğini ve çok açık bulduğunu söylemişti. Akçıl, “Burcu Kıratlı gelinlik yorumun için sana kızıyor olabilir mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kızıyor olabilir. Rencide olduysa özür dilerim. Eski eşim hakkında arkadan konuşmuş gibi oldum. Bu belki hoş gözükmemiş olabilir, niyetim o değildi. Gelinlikten rahatsız olduğumu o zaman da belirtmiştim. Orada hayal kırıklığı yaşadım. Ama gözlerimin içine o kadar parlak bakıyordu ki, kalbini kırmak istemedim orada.”

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