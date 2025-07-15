Sinan Akçıl’la aşkı kısa süren Ece Erken meyhanede coştu: Ayrılık acısını çabuk unuttu

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Ünlü sunucu Ece Erken, Sinan Akçıl’la kısa süren sürpriz aşkının ardından önceki gece Bebek’teki Arada Meyhane’de eğlendi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Erken, müzik eşliğinde dans etti.

Ece Erken’in Sinan Akçıl’la yaşadığı sürpriz aşk, geçtiğimiz haftalarda Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı, ancak bu mutluluk kısa sürdü.

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Burcu Kıratlı’yla evliyken Akçıl’a “Eniştem” dediği görüntülerle sosyal medyada gündem olan sunucu, “Bırakın mutlu olayım” diyerek aşkını duyurmuştu.

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Ancak bu aşk ilanı sonrası kısa sürede Ece Erken ve Sinan Akçıl ayrıldıklarını açıkladı.

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Ayrılığın ardından Ece Erken, önceki gece Bebek’teki Arada Meyhane’de keyifli anlar yaşadı.

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Kız arkadaşıyla derin sohbete dalan Erken, çalan müziklere dans ederek coşkuyla eşlik etti.

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