Sinan Ateş cinayeti öncesi keşif yapan şüpheli polise yakalandı. Aynı gün serbest bırakıldı

Ülkü Ocakları eski Başkanı Doç.Dr Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklanan ve cinayet öncesinde bölgede keşif yapan bir şüphelinin polis kontrolüne takıldığı ortaya çıktı.

KEŞİF ESNASINDA KONTROLE TAKILMIŞ

Soruşturmaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, cinayet öncesi Çukurambar bölgesinde keşif yapan ve halen tutuklu bulunan şüphelilerden birinin, keşif yaptığı sırada trafik polislerince yapılan rutin kontrole takıldığı anlaşıldı. Buna göre, olaydan birkaç gün öncesinde Ankara’ya gelerek, cinayetin işlendiği Çukurambar bölgesinde keşfe çıktı. Şüpheli, keşif esnasında polisler tarafından rutin kontrol için durduruldu. Yapılan GBT sorgusunda şüpheli hakkında daha önce işlemiş olduğu bir suçtan kaynaklanan kesinleşmiş ceza bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, kesinleşen cezasının 3 yılın altında olması ve bu sürenin de denetimli serbestlik süresi içinde kalması nedeniyle aynı gün açık cezaevine nakledilerek serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin AKP Genel Merkezi ile ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu bölgede keşfe çıkması ihmal tartışmalarını da beraberinde getirdi.

WİFİ İLE HABERLEŞME

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve tetikçiyi olay yerine getiren motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya’nın üzerinden, cep telefonu dışında, yalnızca internet bağlantısı sağlayan bir mobil wifi cihazı da çıktı. Savcılık, şüphelilerin birbirleriyle cep telefonu yerine yalnızca internet üzerinden haberleştiklerini değerlendiriyor.

“HATIRLAMIYORUM”

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Serdar Öktem’in, cinayetin İstanbul ayağında yer alan şüpheliler Ufuk Köktürk ve Doğukan Çep ile Ankara ayağında yer alan Tolgahan Demirbaş arasındaki irtibatı sağlamakla suçlandığı öğrenildi. Öktem’in, gözaltına alındığı sırada da cep telefonunu kapattığı, emniyetteki işlemleri sırasında imaj çalışması için telefonunu açması istendiğinde ise, yakın zamanda kovid olduğunu, bu nedenle şifresini hatırlayamadığını söylediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Doç.Dr Sinan Ateş’in 30 Aralık Cuma günü Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan Vedat Balkaya, cinayeti organize eden Doğukan Çep, Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel evinde yakalanmasıyla gündeme gelen Tolgahan Demirbaş ve avukat Serdar Öktem’in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında firari tetikçi Eray Özyağcı’yı İstanbul’dan bir transporter araçla Ankara’ya getirdikleri ortaya çıkan 2 özel harekat polisi de yer almıştı.

TETİKÇİ ARANIYOR

Bu arada, cinayetin üzerinden 33 gün geçmesine karşın tetikçinin hala yakalanamamış olması dikkat çekti. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda bugüne kadar sadece İstanbul’da 60’a yakın adrese baskın düzenlendiği belirtildi. Ancak bugüne kadar tetikçinin izine rastlanamadı.