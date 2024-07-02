Sinan Ateş cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı. MHP’li vekil detayı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin yeni bilgiler Dosyanın tutuklu şüphelisi Serdar Öktem'in kullandığı belirtilen aracın, tetikçinin geçici olarak bırakıldığı Bolu'da trafikte MHP'li vekilin babasına ait araçla peş peşe giderken kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Öktem'in kullandığı araç Karacasu Işıklar'da 11.37'de görüntüleniyor. Bu sırada Öktem'in önünde 14 AYY 148 araç seyrediyor.

Aracın dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı İsmail Akgül'ün babasına ait olduğu öğrenildi.

Ayrıca Akgül, 14 Mayıs seçimlerinde MHP'den Bolu milletvekili seçilmişti. Öktem'in Bolu'da gittiği tespit edilen Karacaağaç Yaylası'nda MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babası Mehmet Akgül'ün evi var.

ÖKTEM REDDETTİ

Bolu'daki bu aracı Serdar Öktem'in kullandığı iddiası Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde yazıyor. Ancak Öktem mahkemedeki savunmasında bu aracı kendisinin kullanmadığını ifade etti.

ARAÇ AHMET YİĞİT YILDIRIM'IN MI?

Öte yandan Öktem'in kullandığı, 06 DB 7018 plakalı aracın Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın üstüne kayıtlı olabileceğine değinmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz "Plaka kimin üzerine kayıtlı? Sahibi kim? Kim veya kimler tarafından kullanılıyor? Bu kişi Ahmet Yiğit Yıldırım olabilir mi?" demişti.

SİNAN ATEŞ'İ ÖLDÜRENLERİN KAÇIRILDIĞI ARACI KULLANMIŞTI

İddianamede cinayetle ilgili olarak tetikçilerin kaçırıldığı çakarlı Audi marka araca dair bilgiler yoktu.

Ayrıca, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin iddialarda, tetikçilerin kaçırıldığı çakarlı Audi marka aracın daha önce Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından yayınlanan videolarda aracın cinayet sonrasında da kullanıldığı görülmüştü. Cinayet, 2022 yılında işlenmişti ancak videolardan anlaşıldığı üzere Ülkü Ocakları Genel Başkanı aynı araçtan iniyor ve indiği yerde 2023 seçimlerinde kullanılan Erdoğan afişleri bulunuyordu.