Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Ateş soruşturmasına bakan ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanan Tolgahan Demirbaş’ı ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan savcı Ayhan Ay’ın dosyadaki yetkileri kaldırıldı.

Böylece dosyada görevli savcı sayısı ikiye düştü.

Soruşturma, dosyaya sonradan görevlendirilen savcı Durmuş Ali Kaya ile Başsavcıvekili Durdu Özer tarafından yürütülecek.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada, bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı ile Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma sürerken, Ülkü Ocakları’nın eski yöneticilerindne Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un kullandığı bir evde gözaltına alındığı, ancak adliyeye getirilmeden savcılık kararıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

O tarihte dosyaya tek başına bakan Savcı Ayhan Ay, emniyetten, olay yerinde keşif yaptığı da öne sürülen Demirbaş’ın polis eşliğinde adliyeye getirilmesini talep etmiş ancak emniyet Demirbaş’ın adresinde bulunamadığı yanıtı vermişti.

İKİ KEZ SERBEST KALDI

Ay’ın bu talebinin karşılanmaması sonrasında soruşturmaya ikinci bir savcı olarak Durmuş Ali Kaya görevlendirilmiş, dosya Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verilmişti. Savcı Ay ise izne ayrılmıştı. Yeni savcının görevlendirilmesi sonrası adliyeye getirilen Demirbaş, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve serbest bırakılmıştı.

Demirbaş, daha sonra ise yeni delil elde edildiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bir açıklama yapan Ankara Başsavcılığı ise, soruşturmanın iki savcı tarafından yürütülmesine karar verildiğini, dosyanın koordinasyonunun da iş yönergesi gereği ilgili Başsavcıvekiline verildiğini duyurmuştu.

MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.