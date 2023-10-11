Sinan Ateş dosyasını açan gazeteciye MHP’den yaylım ateşi

Gazeteci Alican Uludağ’a dün Sinan Ateş dosyasıyla ilgili yeni bilgileri paylaştığı için MHP tarafından hedef tahtasına koyuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sinan Ateş dosyasını açan gazeteciye MHP’den yaylım ateşi

Editör: Ayşe Memiş

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş Ankara Çukurambar’da 30 Aralık 2022'de suikast sonucu öldürülmüştü. Gazeteci Alican Uludağ dün dosyayla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı.

Alican Uludağ, MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in, Başsavcı Vekili Ahmet Altun’a Sinan Ateş dosyasında bazı şüphelilerin bırakılması karşılığında Yargıtay üyeliği teklif ettiği iddia etti.

Uludağ ayrıca haberinde başsavcı ile tartışan Altun’un ise dosyayı bıraktığını belirtti.

Haberin ardından Uludağ’ı MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr.İzzet Ulvi Yönter hedef aldı.

Yönter sosyal medya hesabıdan “Alican Uludağ, bu iğrenç iddianı ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin…Yargıda hesaplaşacağız…” ifadelerini kullandı.

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“SESSİZ KALMAYIZ, BU BÖYLE BİLİNSİN”

MHP’nin genel başkan yardımcılarından Semih Yalçın da Uludağ’a ateş püskürdü.

Yalçın şöyle dedi:

Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter’e kara çalmaya yönelik alçakça iftiralara yeltenenler, hesabını ilgili mercilere verecekler. Alican Uludağ türünden şeref ve haysiyet yoksunlarının partimizi ve dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya çalışmalarına sessiz kalmayız. Bu böyle bilinsin.

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ALİCAN ULUDAĞ TEHDİTLERE YANIT VERDİ

Alican Uludağ, MHP kanadından kullanılan ifadelere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Uludağ, şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar sırtımı hiçbir kişiye, gruba, partiye, örgüte veya cemaate yaslamadım, kimsenin gölgesine sığınmadım; kalemi de üç kuruşluk menfaat için satmadım. Dün burada beni örgütlü olarak tehdit edenler, aba altından sopa gösterenler korkuyorsam namerdim. Sinan Ateş cinayetini yazıyorum diye bir bedel ödenecekse, o bedeli öderim. Kaçmam. Gönderin benim de kapıma iki tane torbacı, kurun pusu. Adresimi bulursunuz. Zerre umurumda değil. Korkuya teslim olup Sinan Ateş’in kızlarının adalet davasını sürdürmekten vazgeçeceğimi mi sanıyorsunuz? Ki o yetimlerin ahı, peşinizi bırakmayacak. Yaşamak gömleği üzerimde oldukça bu davayı yazacağım; herkes sussa da tek başına kalsam da. Bunu da böyle bilin.

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