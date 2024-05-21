Sinan Ateş hangi gizli bilgilere ulaştığı için öldürüldü

Ankara’da büyük krize yol açan Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası devam ederken, müştekilerden Muhammed Sağ Tele1'de Özlem Gürses'in Kayıt Dışı programında gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.

Sağ, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in, Ayhan Bora Kaplan’ın yaptığı silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldüğünü ileri sürdü.

“RAHMETLİ SİNAN ATEŞ SİLAH KAÇAKÇILIĞINI BİLİYORDU”

“Rahmetli Ateş’in cinayeti neden 32.Ağır Ceza Mahkemesi’ne verildi” diyen Sağ “Tesadüf değildir. Rahmetli bunların bana teklif ettikleri Novoroski’de silah alıp Lazkiye, farklı yerlere silah satmak, Basra’ya silah satmak. Novoroski’de milyonlarca silah alınmış Ortadoğu ülkelerine satılmış. Bunları biliyordu rahmetli. O yüzden öldürüldü. Ben o yüzden Türkiye’ye gelmiyorum. Zaten Sinan Ateş’in tetikçiliğini Bora Kaplan kabul etmediği için birileriyle arası bozuldu.” ifadelerini kullandı.