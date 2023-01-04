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  • Sinan Ateş'in cuma namazına giderken yaptığı açıklama ortaya çıktı

Sinan Ateş'in cuma namazına giderken yaptığı açıklama ortaya çıktı

Cuma namazına giderken öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in yaptığı son açıklama ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 09:45
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Sinan Ateş'in cuma namazına giderken yaptığı açıklama ortaya çıktı

Sinan Ateş'in cuma namazına giderken yaptığı açıklama ortaya çıktı
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Geçen hafta (30 Ocak 2022) Cuma namazına gittiği sırada öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Bertrand Russell'in Aylaklığa Övgü kitabından paylaştığı

"Tatlı bir yalan söylersen 10 kişi seni alkışlar. Acı bir gerçek söylersen 8 kişi sana saldırır. ama 2 kişi sorgulamaya başlar. O 2 kişiye selam olsun." notu dikkat çekti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler Vedat B., Hakan S. ve Zekeriya A. 'tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dün tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan  ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklama yapmaması dikkat çekmişti.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı. 

2020'DE İSTİFA ETTİ

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. 

Ateş, istifasını Twitter'dan şu sözlerle duyurmuştu: "Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, ömür boyu taşıyacağım en kutsal unvan olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin ve davamın emrinde olacağım." 

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Asker
4.01.2023 09:56
Mekanın cennet olsun inşallah nur içinde yat güzel insan.  
 
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