Sinan Ateş'in Mekke'de hurma ikram ettiği görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş'in Mekke'de hurma ikram ettiği görüntüleri ortaya çıktı

MHP Ülkü Ocakları'nın suikast sonucu hayatını kaybeden Başkanı Sinan Ateş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ateş'in daha önce kamuoyuna yansımamış bir görüntüsü bulundu. Görüntülerde, Ateş'in Mekke'de hurma dağıttığı görülüyor.

Ankara'da yaşanan bir olayda, 30 Aralık 2022 tarihinde, eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, Eray Özyağcı tarafından düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Olay, kamuoyunda geniş yankı buldu ve Ateş'in vefatı, ardından gelen günlerde yoğun bir şekilde medyada yer aldı. Halen devam eden soruşturma ve ortaya çıkan yeni iddianamelerle, bu olay gündemdeki sıcaklığını koruyor.

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SİNAN ATEŞ'İN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

MHP Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, suikast sonucu hayatını kaybetti. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, Ateş'in Mekke sokaklarında hurma dağıttığı anlar yer alıyor.

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SİNAN ATEŞ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta, bir aracın arkasına saklanmış Eray Özyağcı'nın silahlı saldırısına uğradı. Özyağcı tarafından sıkılan bir mermi Bozkurt'a, beş mermi ise Ateş'e isabet etti. Bozkurt omzundan yaralandı, Ateş ise ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede öldü.

Yapılan otopsi raporuna göre, Ateş'e isabet eden beş kurşunun; biri çenesinden girip başının üstünden, biri karnının solundan girip belinden, sol bacağının kasık bölgesinden giren bir kurşunun vücudundan çıkış noktası bulunurken; aynı yerden giren bir diğer kurşunun ve sağ kasığından giren bir kurşunun vücudundan çıkış noktası bulunamadı.

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