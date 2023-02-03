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  • Doğukan Çep'in gazetelere servis edilen ifadesinin yalan olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Recep Canpolat gerçek ifadeyi ort

Doğukan Çep'in gazetelere servis edilen ifadesinin yalan olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Recep Canpolat gerçek ifadeyi ortaya çıkardı

Sinan Ateş’in öldürülmesini torbacı cinayetine çevirmek için Doğukan Çep'in ağzından gazetelere yalan ifade servis edildiği ortaya çıktı. Gazeteci Recep Canpolat gerçek ifadeyi ortaya çıkardı

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:36
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Sinan Ateş’in öldürülmesini torbacı cinayetine çevirmek için yalan ifade servis edilmiş

Doğukan Çep'in gazetelere servis edilen ifadesinin yalan olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Recep Canpolat gerçek ifadeyi ortaya çıkardı
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Ülkü Ocakları eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay gözaltına alınan Doğukan Çep''in gazetelere servis edilen ifadenin yalan olduğu ortaya çıktı.
“KORKUTMAK VE GÖZDAĞI AMAÇLI PLANLADIK”
Doğukan Çep’in gazetelere servis edilen ifadesinde Sinan Ateş’i tanıdığı ifadeleri yer alıyordu. Bahse konu ifadede “Sinan Ateşi ocak başkanıyken bize sahip çıkmadı. Yargıtay’da temyiz aşamasındaki bir dosyam için yardım istedim ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığı ile korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık. Öldürülme amacımız yoktu” ifadeleri yer alıyordu.
“BİLİNEN MERKEZLER TARAFINDAN UYDURULDU”
Ancak gazeteci Recep Canpolat’ın ortaya çıkardığı Doğukan Çep’in ifadesinde ise “Sinan Ateş’i tanımıyorum” ifadesinin yer aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Recep Canpolat’ın “Sinan Ateş cinayetinin faillerinden Doğukan Çep polis ifadesinde SİNAN ATEŞ’İ TANIMIYORUM demiş. Daha önce basına servis edilen ‘Yargıtay’daki dosya ile ilgili yardım istedim. Yardım etmedi. Onun için bu eylemi yaptım’ sözünün bilinen merkezler tarafından UYDURULDUĞU ortaya çıktı” notuyla paylaştığı ifadede şu sözler yer aldı:
“Adı geçen Sinan Ateş ve yanında bulunan şahısları tanımam, olayla herhangi bir alakam yoktur, kimseye husumet beslemedim, kimseye de husumetim yoktur. Böyle bir olayın olacağını bilmiyordum.”

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organize işler
3.02.2023 17:38
garibanı şişler.  
 
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