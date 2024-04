Sinan Chef'ten anlamlı jest

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan meşhur Sinan Chef işletmesinin sahibi Sinan Yavuz, Polis Haftası dolayısı ile emniyet personelleri ve şehit ailelerine 19 Nisan'a kadar yüzde 50 indirim uygulayacaklarını duyurdu.

İnstagram adlı sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bütün emniyet güçlerine ve şehit ailelerine seslenen Yavuz şunları söyledi:

"Her gün, her saat, her saniye canla başla koşan çalışan bizim emniyetimiz için, gençlerimiz için, çocuklarımız için canla başla hayatlarını ortaya koyan emniyet güçlerimize buradan sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu hafta polis haftamız. Emniyet güçlerimizin Sinan Chef'te ayrı bir yeri vardır. Biz iki gün kapalıyız cuma günü açıyoruz. Öbür Cuma'ya kadar bütün emniyet birimlerimize %50 indirim var. Bu arada şehit aileleri de -emniyet gücü onlarda- içinde olmak üzere bir hafta boyu %50 indirim Sinan Chef'ten. Emniyet güçlerimize, bütün emniyetimize sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Saygılar"