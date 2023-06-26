Sinan Engin açıkladı Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye gidecek mi

Beşiktaş’ta ki teknik direktörlük görevinden ayrıldığından beri hiçbir takımın başına geçmeyen Sergen Yalçın’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un takımdan ayrılması üzerine önce Fenerbahçe’nin başına geçeceği daha sonra da Neftçi Bakü ile anlaştığı dedikodularının çıkması üzerine konuşan Sinan Engin bu iddialara son noktayı koydu.

"FENERBAHÇE İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİ"

Radyo Gol'e açıklamalarda bulunan Sinan Engin, Sergen Yalçın’ın adının Fenerbahçe ile anılması üzerine "Sergen, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi" ifadelerini kullanırken deneyimli teknik direktörün Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü ile anlaşacağı iddialarına ise “Sergen Yalçın'ın Azerbaycan ekibi ile olacağını zannetmiyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Sergen Yalçın son olarak teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ta 79 maça çıkmış ve 1.84 puan ortalaması yakalayarak takımını 2020-2021 sezonunda şampiyon yapmıştı.