Sinan Engin Ali Koç'a patladı. Sürpriz bir iddiada bulundu

Ünlü yorumcu Sinan Engin Fenerbahçe’nin Süper Kupa finaline U-19 takımı ile çıkma kararını değerlendirdi.

Fenerbahçe’nin yanlış yaptığını söyleyen Sinan Engin bu karardan sezon sonunda pişman olabileceklerini ifade etti.

İşte Sinan Engin’in açıklamaları:

"Fenerbahçe, Galatasaray'a kupayı hediye ediyor. Senin müthiş bir takımın var. O kadar para harcıyorsun, vakit harcıyorsun ezeli rakibine 1 kupa daha veriyorsun olacak iş değil"

“SÜPER KUPA’YA ÇIKARMAYACAĞIM DİYEMEZSİNİZ”

"Bir sisteme kızıp da bu takımı Süper Kupa'ya çıkarmayacağım diyemezsiniz. Sevgili başkan taraftar döner sırtını sana maneviyatı ödeyemezsin cepten. Sezon sonu kongre var. Ne olacağı belli değil. Umarım demek istediğimi anlamışsındır"

“GALATASARAY AMBARGO KOYACAK”

"Fenerbahçe'nin ligde morali düşük olacak. Galatasaray aldığı kupayla daha moralli ve daha zinde bir şekilde maçlara çıkacak. Görürsünüz lige de ambargo koyacak. Sezon sonunda Fenerbahçe aldığı bu karardan pişman olabilir"