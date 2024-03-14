Sinan Engin bombayı patlattı: Halil Umut Meler Galatasaraylı'dır

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Sinan Engin bombayı patlattı: Halil Umut Meler Galatasaraylı'dır
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler'in atanması, Sinan Engin'in açıklamalarını bir daha gündeme getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu; Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşmaya Halil Umut Meler'i atadı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar; Meler'in zorlu mücadelede düdük çalacak olmasından dolayı tedirgin. Sosyal medyada Halil Umut Meler ismine tepki gösteren Sarı-Lacivertliler; Başkan Ali Koç'un dün yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarını da gündeme getiriyor.

Başkan Ali Koç, isim vermeden "Bu hocaya (Okan Buruk) sormak lazım en yakın arkadaşı kim... Tabii yabancı hakem istemezler. Çünkü en iyi sonuçları Türk hakemleriyle alıyorlar" demişti.

Ali Koç'un bu ifadelerle Okan Buruk ve Halil Umut Meler'i kastettiği belirtildi.

Tartışmalar devam ederken spor yorumcusu Sinan Engin'in daha önce yaptığı açıklamalar da gündem oldu.

Engin; Beyaz Tv'deki "Derin Futbol" programında, Halil Umut Meler için telefonuna gelen mesajı şu şekilde açıklamıştı:

"Halil Umut Meler, Galatasaraylıdır. Hem de kombine satın alıp maçlarına giderdi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde en yakın arkadaşıyla giderdi."

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