Sinan Engin derbide kırmızı kart görecek ismi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Engin derbide kırmızı kart görecek ismi açıkladı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Sinan Engin'den ilginç bir açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında oynanacak olan FenerbahçeGalatasaray derbisi için nefesler tutuldu.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak olan kritik mücadele öncesi iki taraf arasında gerilim devam ediyor.

Karşılaşmanın bol kartlı geçmesi beklenirken ünlü yorumcu Sinan Engin’den flaş bir iddia geldi.

"OYUNDAN ATTIRIR"

Djiku’nun agresifliğine vurgu yapan Sinan Engin, "Osimhen'in kiminle eşleşeceği çok önemli. Osimhen eğer Djiku ile eşleşirse, Djiku'yu oyundan attırır. Djiku, agresif bir oyuncu. Osimhen, hava toplarında çok gol atar, hava toplarında durdurmak çok zor" dedi.

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