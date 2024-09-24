Sinan Engin Galatasaray'a gelmek isteyen teknik direktörü açıkladı

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Sinan Engin Galatasaray'a gelmek isteyen teknik direktörü açıkladı

Galatasaray - PAOK maçı öncesi Sinan Engin'den çarpıcı açıklamalar geldi.

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ilk maçında PAOK ile karşı karşıya gelecek.

25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak olan karşılaşmayı Alejandro Hernandez yönetecek.

Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutulurken ünlü yorumcu Sinan Engin’den flaş bir iddia geldi.

"İŞİ ERKENDEN KOPARABİLİR

Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında işi erkenden koparabileceğini söyleyen Sinan Engin,"3 büyüklerin fikstürüne bakıyorum, Galatasaray'ın maçları daha kolay gibi gözüküyor. Eğer Galatasaray'dan 10 maçlık seri gelirse puan farkını 8-10'a çıkartır ve işi erkenden koparabilir. Bu kolay değil. Ama söylediğim ihtimal de zor değil. Daha bu takıma 2 oyuncu gelecekti. Zalewski ve Pellegrini'yi almaya çalıştılar olmadı. Devre arasında da başka takviyeler yapılabilir" dedi.

"HAYALİ GALATASARAY'A HOCA OLMAK"

Razvan Lucescu’nun Galatasaray’a gelmek istediğini ifade eden Sinan Engin, "PAOK maçı Galatasaray için zor geçecek. Geçen sene şampiyon oldular. Hocası Razvan, Mircea Lucescu'nun oğlu. Razvan Lucescu'nun da hayali bir gün babası gibi Galatasaray'a hoca olmak. Kendini kanıtlamak isteyecektir. Buranın yabancısı değil" sözlerini sarf etti.

LUCESCU'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Mircea Lucescu 2000-2002 yılları arasında Galatasaray teknik direktörlüğünü yapmış ve burada 1 UEFA Süper Kupa 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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