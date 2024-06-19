Sinan Engin imzayı attı. Herkes ters köşe oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Engin imzayı attı. Herkes ters köşe oldu

Beyaz Futbol'daki geleceği belirsiz olan Sinan Engin EURO 2024 için bir Youtube kanalı ile anlşatı.

13 yıldır ekranlarda olan Beyaz Futbol yaz arasına girmiş olmasına rağmen gündemden düşmüyor.

Programın yorumcularından Sinan Engin ve Ahmet Çakar haftalar öncesinde programdan ayrılacaklarını söylemiş sebep olarak da yorulmalarını göstermişlerdi.

Bu açıklamadan bir süre sonra Ahmet Çakar Beyaz TV ile aralarında olan sorunları çözdüklerini belirterek imzayı attığını ifade etmişti.

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Çakar açıklamasında Rasim Ozan Kütahyalı Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener’in de devam kararı aldığını ancak Sinan Engin’in belli olmadığını söylemişti.

Acun Ilıcalı ile anlaştığı iddiaları dolaşan Sinan Engin EURO 2024’te yorumculuk yapmak üzere bir Youtube kanalına imzayı attı.ekran-goruntusu-2024-06-19-144050.png

Engin kanaldaki ilk yayınını Türkiye’nin 3-1 galip geldiği Gürcistan maçının ardından yaptı.

Sinan Engin’in ilk yayını için Ahmet Çakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “ Sevgili kardeşim Sinan hayırlı olsun” yorumunda bulundu.

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