Sinan Engin'den Ali Koç'a destek

Turkish Airlines EuroLeague Final Four yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılaşmayı salonda izleyen Ali Koç gözyaşlarını tutamayıp oğlu Kerim Koç'un tişörtüne sildiği anlar sosyal medyada konuşuldu. Yorumcu Sinan Engin bu fotoğrafı göstererek Fenerbahçelilerin Koç'a bir sene daha müsaade etmelerini söyledi.

"BIRAKIN 1 SENE DAHA FENERBAHÇE'Yİ YÖNETSİN"

Engin "Sevgili Ali Koç'a bir şans daha verin. Böyle ağlayan duygusal bir adama. Sevgili Fenerbahçeliler, şu fotoğrafa iyi bakın… Türkiye'nin en zengin adamının… Bırakın 1 sene daha Fenerbahçe'yi yönetsin. Bir şans daha verin bence. Bu kadar iyi Fenerbahçeli, bu kadar gönülden…"