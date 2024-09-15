Sinan Engin'den korkutan Icardi açıklaması

Trendyol Süper Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 5-0 gibi farklı bir sonuç ile mağlup etmeyi başardı.

Alınan galibiyet ile birlikte 12 puana ulaşan Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Taraftarlarda yüzler gülerken Sinan Engin’den korkutacak bir açıklama geldi.

Karşılaşmanın ardından konuşan ünlü yorumcu yaşadığı sakatlık sonrası Arjantin’e tedavi olmaya giden Mauro Icardi hakkında konuştu.

"DÖNMEZLERSE ICARDI'NİN FUTBOL OYNAMASI ZOR"

Icardi’nin Wanda Nara ile boşanma aşamasında olduğunu hatırlatan Sinan Engin, "Wanda Nara ve çocukları İstanbul'a dönmezse Icardi'nin futbol oynaması zor. Adam tedavi için Arjantin'e gidiyor magazin kanallarında haberleri çıkıyor. Osimhen transferiyle kendisine akıllı ol dediler" dedi.