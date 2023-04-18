Sinan Oğan ‘İktidara geldiğimizde liyakatli her Türk evladını uygun görevlere atayacağız’

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kocaeli'deki bir esnaf ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Biz iktidara geldiğimizde kadrolarımızı oluştururken kendi parti mensuplarımız veya yandaşlarımız gibi bir kavramımız olmayacak. Türk milletinin her liyakatli evladını uygun görevlere atayacağız" dedi.

Sinan Oğan ‘İktidara geldiğimizde liyakatli her Türk evladını uygun görevlere atayacağız’

Gebze'de başlayan ziyaretinde Oğan, esnaflarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüştü ve İzmit ilçesinde de vatandaşlarla buluştu.

Ata İttifakı'nın il başkanları ve partilileri de kendisine eşlik etti.

Oğan, herhangi bir parti üyesi veya genel başkanı olmadan, tamamen bağımsız bir aday olarak seçildiğini belirterek, "Tüm milletimizi kucaklayabiliyorum" dedi.

‘4 ADAY BİRBİRİYLE GÖRÜŞMELİ’

Seçim sürecinde cumhurbaşkanı adaylarının iletişim içerisinde olması gerektiğini ifade eden Oğan sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzde 27 gün gibi çok kısa bir süre kaldı. Önce Sayın Kılıçdaroğlu’ndan seçim güvenliğiyle ilgili randevu talep ettim, görüştük. Ardından Sayın İnce ile randevu talep ettim, görüştük. Şimdi de Sayın Erdoğan’dan randevu talep ettik. Buradan da açıkça çağrıda bulunuyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanı adayı olan 4 aday birbirleriyle görüşebilmeli, konuşabilmeli, diyalog kapılarını açabilmelidir. Seçim güvenliği ile ilgili endişelerimiz var, bu endişeleri gidermek istiyoruz. Seçim güvenliğinin en önemli maddelerinden birisi Suriyelilerin, Iraklıların, Afganistanlıların, Pakistanlıların oy kullanma meselesidir. Biz bununla ilgili genel olarak 13 milyon sığınmacının burada olmasının bu ülke için zararlarını ve tehlikelerini de cumhurbaşkanı adaylarımıza açıklamak istiyoruz. Çünkü yegane ittifak ve yegane aday biziz ki bunu tehdit ve tehlike olarak görüyoruz. Bir sene içerisinde geri göndereceğimiz vaadinde bulunuyoruz."

Konuşmasının ardından aracına doğru yürüyen Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin partisi olan Memleket Partisi'ne ait seçim stantı ile karşılaştı. Stantta görevli gençlerle sohbet eden Oğan, başarılar dileyerek ayrıldı.

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