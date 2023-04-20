Sinan Oğan oy oranını açıkladı: Muharrem İnce'den kopan oylar bana geliyor

Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Habertürk TV'de konuk olduğu yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anketlere göre oy oranını açıklayan Oğan, “Şu an 7-9 oranında oy oranımız var. Son düzlüğe girdiğimizde ipi göğüslemek istiyoruz.” dedi.

Oğan, Memleket Partisi’nin Cmhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce’den Kopan oyların kendisine geldiğini de söyledi.

Oğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

“MEDYA MUHARREM BEY'İ TÜKETTİ”

"Halk arasında giderek artan bir ilgi olduğunu görüyorum. Şu an 7-9 oranında oy oranımız var. Son düzlüğe girdiğimizde ipi göğüslemek istiyoruz. Kademeli bir artışı öngördük. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Medya Muharrem Bey'i tüketti. Medya hızlı girdi Muharrem Bey meselesinde. Sayın İnce'nin medyada birtakım şeyler oldu. Fatih Altaylı programında düşüş yaşadı, Babala TV'de öğrencilerle girdiği diyalog. Sakinliği bıraktığınız anda karşınızda iki kitle var. Cumhur ve Millet İttifakı. Sizin açığınızı arayan ciddi sosyal medya bloğu var.

“BİZ BİRİNİN OYUNU BÖLMÜYORUZ”

Biz birinin oyunu bölmüyoruz; bize ait orana sahip çıkıyoruz. Muharrem Bey CHP Genel Başkan adayıydı. En son CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Oy kitlesinin ana eksenini CHP seçmeni oluşturuyor. CHP'nin adayı var. Sayın Erdoğan da siyasal İslam ve muhafazakar kitlenin adayı. Türkiye'nin siyasal yelpazesi içinde Türk milliyetçileri, Atatürkçüler gerçeği var. Bu kitlenin adayı yoktu. Türk milliyetçileri ne milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen Erdoğan'a ne de demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçen diye Kılıçdaroğlu'na evet demez. Türk milliyetçileri ne domuz bağı ne Kandil Dağı der.

Bizim Atatürk ve Türk miliyetçileri adayı olarak çıkmamız tabanı konsolide etti. Şimdi amacımız ikinci halkayı konsolide etmek. Son haftada yüzde 30'u aşıp ikinci tura kalmak. ATA İttifakı durduğu yerde başka ittifaktan gelmesi nezaketsizlik olurdu. Sayın Kılıçdaroğlu ve sayın İnce'den seçim güvenliği ile ilgili randevu istedim, lütfedip görüştüm. Sayın Erdoğan'dan da istedim. Lütfederlerse görüşürüz. Biz Cumhurbaşkanı adayları olarak konuşuyoruz, sizin kavga etmenize gerek yok mesajını vermek istiyorum.

“SAHALARDA 2002'NİN HAVASI VAR”

2 hafta önce sayın Muharrem İnce'nin bu seçimin sonuçlarının mutlak değiştirici olduğu konuşuluyordu bugün Sinan Oğan'ın yükselişini konuşuyoruz. Sahalarda 2002'nin havası var. Oy tabanları bize başka şey söylüyor. Mlilet İttifakı ve CHP'nin adayı sayın Kılıçdaroğlu sol, sosyal demokrat bir isim. Oy oranı yüzde 25'tir. Yüzde 32 olmaz. Sayın Erdoğan'ın yüzde 20-25'tir. Hadi yüzde 30 olsun. Hadi HDP'ye de verin. Yüzde 30'luk kitle Atatürkçü ve Türk milliyetçisidir. İYİ Parti'nin tabanının büyük çoğunluğu İYİ Parti'ye oy vermekle beraber sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. İYİ Parti ve MHP'nin Türk milliyetçisi seçmeni bana oy verecek.

“ESAS SEÇİMİN 2 SENE SONRA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Ben bu seçimin ara seçim olduğu kanaatindeyim. Esas seçimin 2 sene sonra olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bu seçimlerin son seçim olmadığını, Türkiye'nin siyaset elitleri değişimi sürecinde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin erken seçime mecburen gideceğini düşünüyorum. Ben de kazansam bu ekonomik krizin mevcut şartlarda sürdürülebilir olmadığını; acı reçetenin uygulanması gerektiğini düşünüyorum.”