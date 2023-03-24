Fatih Erbakan adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Sinan Oğan Yeniden Refah Partisi tabanına seslendi

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erbakan açıklamasında, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde başından beri prensipler konusunda kendisiyle anlaşmaya, uzlaşmaya vardık" sözleriyle Cumhur İttifakı’na katıldıklarını ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Yeniden Refah Partisi’nin kararı ardından partinin tabanına seslenerek kendisine imza vermeye davet etti. Oğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Türk milleti, bugün Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı saflarına katıldığını gördük. Buradan bütün Yeniden Refah Partisi tabanına sesleniyorum. Biz buradayız biz mücadeleye devam ediyoruz. 20 yıllık AKP iktidarının bu ülkeye yaptığı eziyetleri sonlandırmak için bütün Yeniden Refah Partisi tabanını bize imza vermeye davet ediyorum. Gelin hep beraber daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edelim."

KİM KAÇ İMZA TOPLADI

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan verilerine göre üçüncü günün sonunda imza sürecinde oluşan son durum şöyle:

Muharrem İnce: 76901

Sinan Oğan: 39317

Doğu Perinçek: 16192

Yakup Türkal: 2031

Erkan Trükten: 1116

Tevfik Ahmet Özal: 807

İrfan Uzun: 447

Halil Murat Ünver: 285

Hilmi Özden: 225

Davut Turan: 92