Sinan Oğan’dan bomba Bahçeli itirafı. Kılıçdaroğlu evimize kadar geldi ama...

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, MHP milletvekili olduğu dönemde annesini kaybettiğini o dönem Bahçeli’nin kendisine bir taziyede bulunmadığını belirtirken “Kılıçdaroğlu evimize kadar geldi” ifadelerini kullandı…

Sinan Oğan’dan bomba Bahçeli itirafı. Kılıçdaroğlu evimize kadar geldi ama...

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan verdiği bir röportajda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye olan kırgınlığını anlattı.

BAHÇELİ BİR TAZİYEDE DAHİ BULUNMADI AMA…

MHP milletvekili olduğu dönemde annesini kaybeden Sinan Oğan, Devlet Bahçeli’nin kendisine bir taziyede bulunmadığını söyledi...

KILIÇDAROĞLU TAZİYEYE GELDİ

Geçmişte MHP’nin 40 milletvekilinden biri olan Sinan Oğan "Ben milletvekiliyken 2005 tarihinde annemi kaybettim. Ben MHP milletvekili olarak partimizin Genel Başkanı Bahçeli’den bir başsağlığı mesajı alamadım. 300 tane vekil oluruz gözden kaçar. Zaten 40 tane vekiliz.Kılıçdaroğlu Iğdır’da taziye evimize geldi. başsağlığı diledi. Ahmet Davutoğlu aradı o zaman Başbakan’dı. Ama benim Genel Başkanım bir taziyede de bulunmadılar” diye sitem etti.

Oğan ayrıca "Kılıçdaroğlu'nun nezaketi bu anlamda siyasetini yanlış bulsam da, hep takdir etmişimdir kibarlığını." ifadelerini kullandı...

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