Sınav soruları Zoom'dan verildi iddiası ortalığı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Sınav soruları Zoom'dan verildi iddiası ortalığı karıştırdı
Binlerce lise öğrencisinin girdiği sınav öncesinde soruların Zoom üzerinden verildiği iddiası ortalığı karıştırdı. İddiaların ortaya çıkması sonrası veliler CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu.

Yurt dışında üniversite okumak isteyen lise öğrencilerinin girdiği “Calculus BC Sınavı”na şaibe karıştığı iddiaları ortaya ayağa kaldırdı. Soruların, sınavdan bir gece önce özel bir dershane tarafından Zoom üzerinden verildiği belirtiliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay’ın haberine göre, veliler, ortaya çıkan şaibe iddiaları sonrası veliler CİMER’e başvurdu. Veliler, “Aylarca çalışıp emek sarf eden binlerce öğrencinin hakkı gasp edilmiştir. Konunun ivedilikle araştırılmasını ve soruları elde edip kendi öğrencilerine veren kişi ve/veya kuruma kanunun gerektirdiği yaptırımın yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BAŞARI GARANTİSİ’ VERMİŞ

Soruları sızdırdığı iddia edilen dershanenin internet sitesinde öğrencilere ‘Başarı garantisi’ verilmesi dikkat çekti. İnternet sitesindeki yazıda öğrencilerin prestijli üniversitelerde eğitim almaları için AP Calculus programına katılmaları gerektiğinin altı çizilerek, “Biz öğrencilerimize AP Calculus ABBC sınavlarında başarıyı garanti ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

“SORULAR SATIŞA ÇIKTIĞINI DUYDUK” DİYEN OKULLAR VAR

Öte yandan bazı okulların yönetiminden veli ve öğrencilere giden yazıda da soruların satışa çıktığına yönelik bilgiler aldıkları belirtildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan bir okul dün veli ve öğrencilere gönderdiği yazda şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl yapılan AP sınavlarının güvenliği ile alakalı bazı kaygılar tarafımıza ulaşmış durumda. Sınav sorularının sızdırılmış olduğu ve gerek internet üzerinden gerekse şüpheli itibara sahip bazı danışmanlar tarafından soruların satıya çıkmış olduğu ile ilgili geri bildirimler aldık. Kaygılarını bizimle paylaşan herkesi dinledik ve doğrudan College Board’la güvenilir tüm bilgilerin ayrıntılarını paylaştık. Sınavlar titizlikle incelenecek ve herhangi bir olağandışı durum saptanması durumunda, etik olmayan metotlar kullanan kişilerin sınavlarının iptalinin yanı sıra hukuki sonuçlarla da karşılaşmaları mümkün olacak.”

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