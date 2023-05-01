Sınav stresi attıran bitkiler hangileri

Hemen hepimiz bir sınav stresi yaşamışızdır. Peki, sınav öncesi strese girmemek için hangi bitkiler faydalı? İşte, o sorunun yanıtı…

Sınav stresi attıran bitkiler hangileri

KOMPLEKS KARBONHİDRATLAR

Tüm karbonhidratlar serotonin üretimini artırır. Özellikle strese karşı kompleks karbonhidrat tüketmek ise oldukça önerilen bir yöntemdir. Bu karbonhidratlar daha yavaş sindirilir,kan şekerini düzenler ve dolayısıyla vücudun rahatlamasına yardımcı olur. Tam tahıllar kompleks karbonhidrat açısından en zengin besin maddeleridir.

BASİT KARBONHİDRATLAR

Diyetisyenler şekerler ve soda gibi basit karbonhidrat kaynaklarından uzak durmanızı önerir. Ancak bu besinler kısa sürede stresin etkilerini artırıcı özellik taşımaktadır.

TURUNÇGİLLER

C vitamini açısından zengin olan bu besinlerin stres hormonunu engelleyici bir özelliği bulunmaktadır. Çünkü C vitamini bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Günlük 3 gram C vitamini, uzmanlar tarafından önerilen miktardır. Yapılan yeni bir araştırmaya göre stresli bir görevden önce 3000 mg C vitamini alan kişilerde tansiyonun daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Nane: Sizi uyarır ve canlandırır, odaklanmanızı sağlar… Özellikle doğruluk ve hassasiyet gerektiren bir işiniz varsa, havada bulunan nane kokusu sizin daha dikkatli olmanızı sağlar. Çalışılan ortamda nane kokusu varsa işçiler daha az alfabetik ve yazım hatası yapar.

Biberiye: Sizi daha az stresli biri yapar… Birkaç dakika biberiye kokladığınızda, bu bitki vücudunuzda kortizol hormonu salgılanmasını sağlar ve sinirinizi ateşleyen stres hormonunu dize getirir. Bir başka araştırma da, bu kokunun vücudunuzda antioksidan aktiviteyi hareketlendirdiği ve bunun da sizi genç tuttuğunu ortaya çıkardı. Aynı etkiyi lavanta kokusu da sağlıyor.

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