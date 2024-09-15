Sınava gecikme polemiği: 1 dakikadan ne olur

Kaynak: İHA
Sınava gecikme polemiği: 1 dakikadan ne olur

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da KPSS'ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu.

Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da KPSS için yoğun bir hazırlık sürecinden geçen adaylar, sınav merkezlerine akın etti. Sınav öncesi adaylar, detaylı üst aramaları ve kimlik kontrollerinin ardından içeriye alındı. Ancak saat 10.00 itibarıyla sınav binalarının kapıları kapandı.

Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte pek çok aday, sınav salonlarında ter dökmeye başladı. Geç kalan bir aday, kapıya vurarak ve nefes nefese kalarak, "Ağabey ne olursun açın. Nefes nefese kaldım. Bir dakikacık ne olur. Çok gecikmedim" şeklinde yalvardı.

Ancak, kapının açılmaması üzerine, aday okulu terk etmek zorunda kaldı.

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