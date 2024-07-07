Sınavda Türkiye 2’ncisi oldu mülakatta 3 dakikada elendi. Hani mülakat kalkacaktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel seçim öncesi ‘kaldıracağız’ demesine rağmen kamuda mülakat hâlâ devam ediyor. Hükümet kaldırılmama gerekçesini ‘Liyakat için gerekli’ şeklinde anlatırken mülakat bir gencin daha hayallerini çaldı.

Hakimlik sınavında Türkiye 2’ncisi olan Gökhan Kuşcuoğlu, girdiği mülakatta 3 dakikada elendi. Kuşcuoğlu, 2021 yılında da girdiği idari hakimlik sınavında Türkiye 165’incisi olmuş ve yine mülakatta elenmişti.

Karar gazetesinden Merve Şişman’ın haberine göre, Kuşcuoğlu 2023 yılında girdiği sınavda 93 puanla Türkiye 2’ncisi oldu. 7 kişiyle birlikte aynı anda mülakata giren hakim adayı sadece 3 dakikada elendi. Hatay’daki deprem felaketinden sağ kurtulan Kuşcuoğlu “Hakim olabileceğimi 3 dakikada nasıl ispatlamam gerekiyor?” sözleriyle yaşadıklarına isyan etti.

TOPLAM 11 MÜLAKATI GEÇEMEDİ

2013 yılından itibaren girdiği İl Göç Uzman Yardımcılığı, Kaymakamlık ve İdari Yargı Hakimlik sınavlarında büyük başarılar elde eden Kuşcuoğlu, toplamda 11 mülakatı geçemedi.

3 DAKİKADA ADALETİN MÜLAKAT SINAVI

Gökhan Kuşcuoğlu, mülakatlarda yaşadığı deneyimleri şöyle anlattı: “2016 yılındaki İdari Yargı Hakim Yardımcılığı sınavı 89 puanla Türkiye 43.’sü oldum. 200 idari hakim kadrosu ihdas edilmişken mülakat sonucu 120 kişi alındı. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘Yeterli sayıda nitelikli aday bulamadık’ demişti. Oysa mülakatta sorulan soruların hepsini doğru cevaplamıştım. Nitelikli bulmadılar demek ki! Devletimizin beni idari hakim olarak kabul etmesi için daha ne yapmam gerekiyor acaba? 3 veya 3.5 dakikada hakim olabileceğimi nasıl ispatlamalıyım? Acaba komisyon üyelerine Allah tarafından verilmiş maddi ve manevi bir güç mü var? İnsanların hayatlarının 30-40 yılını etkileyebilecek bir kararı 3 dakikada vererek hakim olup olamayacaklarını nereden biliyorlar?”

HEYETTE HSK DA VAR ADALET AKADEMİSİ DE

Gökhan Kuşoğlu’nun elendiği mülakat heyeti, Adalet Bakanı’nın görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ile Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulundan seçilen bir kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşuyor.