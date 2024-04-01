Sınavdan çıkıp beyin bedava diyen kişinin yıllar sonra ne iş yaptığı ortaya çıktı

Erhan Songür
Sınavdan çıkıp beyin bedava diyen kişinin yıllar sonra ne iş yaptığı ortaya çıktı
Bundan tam 14 yıl önce çıktığı sınav sonrasında kendisine uzatılan mikrofona ‘Beyin bedava’ cevabını vererek viral olan Ali Kemal isimli vatandaşın 14 yıl sonra çekilen videosu ile ne iş yaptığı

Bazı videolar veya görüntüleri hiçbir hazırlık yapmadan, senaryosuz ve kurgusuz, tamamen doğal olduğunda unutulmaz videolar, görüntüler arasında yerini alıyor. Bu kapsamda verilebilecek en somut örneklerden birisi ise ‘Beyin bedava’ diyen vatandaşın herkesi tebessüm ettiren videosu.

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Çıktığı sınav sonrasında kendisine sınav hakkında sorulan soruya “Attım hafızaya, beyin bedava. Niye hamallık yapayım. Baktım, karşıma çıktı hepsini yaptım.. Bu kadar” şeklinde yanıt vermiş, bu anlar sosyal medyada viral olmuştu.

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14 YIL SONRA NE YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ali Kemal, 14 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Bir vatandaş ‘Beyin bedava’ sözlerinin sahibi olan Ali Kemal ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaştığı videoda Ali Kemal’in o dönem trafik kazasına rağmen sınava girdiğini buna rağmen 66 puan aldığını kaydeden vatandaş, Ali Kemal’in Ok Meydanında Fetihtepe Camisi’nin önünde bazlama sattığını açıkladı.

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Bununla beraber akşamları da bir orkestra ile ney çaldığını açıkladı. Çekilen videoda tıpkı 14 sene önceki gibi ‘Gereğini yaptım’ ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

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