Sınavdan çıkıp beyin bedava diyen kişinin yıllar sonra ne iş yaptığı ortaya çıktı

Bazı videolar veya görüntüleri hiçbir hazırlık yapmadan, senaryosuz ve kurgusuz, tamamen doğal olduğunda unutulmaz videolar, görüntüler arasında yerini alıyor. Bu kapsamda verilebilecek en somut örneklerden birisi ise ‘Beyin bedava’ diyen vatandaşın herkesi tebessüm ettiren videosu.

Çıktığı sınav sonrasında kendisine sınav hakkında sorulan soruya “Attım hafızaya, beyin bedava. Niye hamallık yapayım. Baktım, karşıma çıktı hepsini yaptım.. Bu kadar” şeklinde yanıt vermiş, bu anlar sosyal medyada viral olmuştu.

14 YIL SONRA NE YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ali Kemal, 14 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Bir vatandaş ‘Beyin bedava’ sözlerinin sahibi olan Ali Kemal ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaştığı videoda Ali Kemal’in o dönem trafik kazasına rağmen sınava girdiğini buna rağmen 66 puan aldığını kaydeden vatandaş, Ali Kemal’in Ok Meydanında Fetihtepe Camisi’nin önünde bazlama sattığını açıkladı.

Bununla beraber akşamları da bir orkestra ile ney çaldığını açıkladı. Çekilen videoda tıpkı 14 sene önceki gibi ‘Gereğini yaptım’ ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.