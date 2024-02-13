Sınavlarda yeni dönem başlıyor. ÖSYM açıkladı. Bu yıl sınava girecekler dikkat

Kaynak: AA
Sınavlarda yeni dönem başlıyor. ÖSYM açıkladı. Bu yıl sınava girecekler dikkat
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy bu yıl yapılacak sınavlarda yapay zeka ile üretilen soruların olacağını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, flaş açıklamalarda bulundu.

Artık, ÖSYM soru üretimi ve değerlendirmesinde yapay zeka ile çalışmaya başlayacak.

"YAPAY ZEKA KULLANILACAK"

Ersoy, ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirterek şöyle dedi:

Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak.

Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız.

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DİJİTAL TABANLI SINAVLAR

Ersoy, dijital sınavlara ilişkin, "İlerleyen süreçte dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yeni sınavlarımız da olacak. Kağıt tabanlı sınavlardan dijital tabanlı uygulamalara geçiş noktasında çalışmalarımız devam edecek. Dijital uygulamalar beraberinde hem tasarrufu getirecek hem de adaylara sınav sonuçlarını çok daha hızlı kullanma imkanı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

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