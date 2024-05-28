Sincan'da TOKİ konutlarında çıkan yangın korku yarattı. Yangın anı kamerada

Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesindeki olay sırasında, polis ekipleri binada oturanları tahliye ederek çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk incelemelere göre yangının, binanın zemin katının altında bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu çatıya ulaşan elektrik akımından kaynaklandığı belirlendi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklandı.