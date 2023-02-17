Bilim insanları açıkladı. Sinekteki büyük tehlike ortaya çıktı

Independent’ta yer alan habere göre; Sinekler genelde gündelik olarak yollardaki hayvan cesetleri, hayvan dışkısı, gıda atıkları ve diğer çöpler de dâhil çeşitli yiyeceklerle beslendiği vurgulandı.

ABD'deki Massachusetts Amherst Üniversitesi'nin Insects akademik dergisinde yayımlanan araştırması, bu böceklerin hastalık üreten patojenlerin taşıyıcıları olabileceğini ve bunları insanlara ‘sinek kusmuğu’ olarak bilinen yolla bulaştırdığını iddia etti.

Bir sinek her beslendiğinde "kursağını" doldurur. Kursak, sinek anatomisinin yiyeceklerin depolandığı parçası olduğu bildirildi.

Bu yiyecek daha sonra sindirim sistemine taşınır ve burada sinek için enerjiye dönüştürüldüğü vurgulandı.

Uzmanlar, bunlar olmadan kursağın da “yanlışlıkla hastalık üreten patojenlerin depolandığı bir yer haline geldiğini” açıkladı.

Kursak öncelikle sindirim için değil, depolama için olduğundan, çok az sindirim enzimi veya antimikrobiyal peptit bulundurur. Varsa, bu enzimler patojenleri nötralize eder.

Sinek bir sonraki beslenme istasyonuna doğru ilerledikçe, ‘kabarcıklanma’ olarak bilinen bir işlemle, yani suyu geri püskürterek kursağındaki fazla sudan kurtulur. Bu genellikle sinek kusmuğu olarak bilinir.

Örneğin, böcek sandviçinizin üzerine konar ve kursağını doldurmadan önce bu suyun bir kısmını kusarsa, kursaktaki hastalığa neden olan patojenler de sandviçe bulaşabilir.

Araştırma, erkek ve dişi sineklerin dışkıları eşit miktarlarda ziyaret etse de dişi sineklerin (özellikle yumurta geliştirenlerin) hayvan cesetleriyle beslenme ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.

“Yumurta geliştiren bir dişi sadece hayvan cesetlerini daha sık ziyaret etmekle kalmaz, yumurtlamaya hazır yumurtaları olan dişilerden daha fazla kusma/dışkılama da üretir” diyen çalışmada şöyle eklendi:

Bu yüzden dişiler, daha iyi anal patojen ve parazit yayıcılardır.

Üniversitenin Ziraat Fakültesi'nden böcek bilimi profesörü John Stoffolano, daha önce yaptığı açıklamada, araştırmaların çoğunun enfekte kanı bir konakçıdan diğerine aktararak hastalık yayan ısıran sineklere odaklandığını söylemişti.

Stoffolano, sinantropik sinekler olarak bilinen ısırmayan sineklerin insan sağlığı için daha büyük bir risk oluşturabileceğinden endişeleniyor.

Ve sinantropik sinekler büyük ölçüde göz ardı edildi. Kanla beslenen sineklere odaklanıldı fakat aramızda yaşayanlara da dikkat etmeliyiz çünkü besinlerini gözyaşlarında, dışkılarında ve yaralarında patojen döken insanlardan ve hayvanlardan alıyorlar.

Stoffolano şunları ekledi:

Sorunlara neden olan bu küçük şeylerdir. Sağlığımız, bizimle yaşayan bu sineklere daha fazla dikkat etmemize bağlı.