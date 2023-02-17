17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bilim insanları açıkladı. Sinekteki büyük tehlike ortaya çıktı

Bilim insanları açıkladı. Sinekteki büyük tehlike ortaya çıktı

Bilim insanları açıkladı. Sinek kusmuğunun böcek ısırıklarından daha riskli olabileceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 11:13
Takip Et

Sinekteki büyük tehlike ortaya çıktı

Bilim insanları açıkladı. Sinekteki büyük tehlike ortaya çıktı
+
Aa
-

Independent’ta yer alan habere göre; Sinekler genelde gündelik olarak yollardaki hayvan cesetleri, hayvan dışkısı, gıda atıkları ve diğer çöpler de dâhil çeşitli yiyeceklerle beslendiği vurgulandı.

ABD'deki Massachusetts Amherst Üniversitesi'nin Insects akademik dergisinde yayımlanan araştırması, bu böceklerin hastalık üreten patojenlerin taşıyıcıları olabileceğini ve bunları insanlara ‘sinek kusmuğu’ olarak bilinen yolla bulaştırdığını iddia etti.

Bir sinek her beslendiğinde "kursağını" doldurur. Kursak, sinek anatomisinin yiyeceklerin depolandığı parçası olduğu bildirildi.

Bu yiyecek daha sonra sindirim sistemine taşınır ve burada sinek için enerjiye dönüştürüldüğü vurgulandı.

Uzmanlar, bunlar olmadan kursağın da “yanlışlıkla hastalık üreten patojenlerin depolandığı bir yer haline geldiğini” açıkladı.

Kursak öncelikle sindirim için değil, depolama için olduğundan, çok az sindirim enzimi veya antimikrobiyal peptit bulundurur. Varsa, bu enzimler patojenleri nötralize eder.

Sinek bir sonraki beslenme istasyonuna doğru ilerledikçe, ‘kabarcıklanma’ olarak bilinen bir işlemle, yani suyu geri püskürterek kursağındaki fazla sudan kurtulur. Bu genellikle sinek kusmuğu olarak bilinir.

Örneğin, böcek sandviçinizin üzerine konar ve kursağını doldurmadan önce bu suyun bir kısmını kusarsa, kursaktaki hastalığa neden olan patojenler de sandviçe bulaşabilir.

Araştırma, erkek ve dişi sineklerin dışkıları eşit miktarlarda ziyaret etse de dişi sineklerin (özellikle yumurta geliştirenlerin) hayvan cesetleriyle beslenme ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.

“Yumurta geliştiren bir dişi sadece hayvan cesetlerini daha sık ziyaret etmekle kalmaz, yumurtlamaya hazır yumurtaları olan dişilerden daha fazla kusma/dışkılama da üretir” diyen çalışmada şöyle eklendi:

Bu yüzden dişiler, daha iyi anal patojen ve parazit yayıcılardır.

Üniversitenin Ziraat Fakültesi'nden böcek bilimi profesörü John Stoffolano, daha önce yaptığı açıklamada, araştırmaların çoğunun enfekte kanı bir konakçıdan diğerine aktararak hastalık yayan ısıran sineklere odaklandığını söylemişti.

Stoffolano, sinantropik sinekler olarak bilinen ısırmayan sineklerin insan sağlığı için daha büyük bir risk oluşturabileceğinden endişeleniyor.
Ve sinantropik sinekler büyük ölçüde göz ardı edildi. Kanla beslenen sineklere odaklanıldı fakat aramızda yaşayanlara da dikkat etmeliyiz çünkü besinlerini gözyaşlarında, dışkılarında ve yaralarında patojen döken insanlardan ve hayvanlardan alıyorlar.

Stoffolano şunları ekledi:

Sorunlara neden olan bu küçük şeylerdir. Sağlığımız, bizimle yaşayan bu sineklere daha fazla dikkat etmemize bağlı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
2
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
3
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
4
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
5
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
6
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
7
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı
﻿İsa heykeli dev Türk bayrağına dönüştü
﻿İsa heykeli dev Türk bayrağına dönüştü
﻿İsa heykeli dev Türk bayrağına dönüştü
﻿Deprem bölgesinde inceleme yaptılar. Profesör açıkladı: Şu an salgın yok ama Suriye'deki kolera salgını endişe verici
﻿Deprem bölgesinde inceleme yaptılar. Profesör açıkladı: Şu an salgın yok ama Suriye'deki kolera salgını endişe verici
﻿Deprem bölgesinde inceleme yaptılar. Profesör açıkladı: Şu an salgın yok ama Suriye'deki kolera salgını endişe verici
﻿İzmir'de yapılacak TEKNOFEST ertelendi
﻿İzmir'de yapılacak TEKNOFEST ertelendi
﻿İzmir'de yapılacak TEKNOFEST ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.