Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli kaç yaşında?

Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli kaç yaşında?
Kaynak: Haber Merkezi
31 Mart Yerel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Üsküdar belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş kimdir?
1/9
Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli kaç yaşında? 1

31 Mart seçimlerinde CHP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı olan Sinem Dedetaş'ın hayatı merak konusu oldu.

2/9
Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli kaç yaşında? 2

Dedetaş, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde eğitim görmüş, Gemi inşat yüksek mühendisi olmuştur.

3/9
Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli kaç yaşında? 3

Sinem Dedetaş, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Su Yolu Komitesi başkanı seçilmiştir.

4/9
Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli kaç yaşında? 4

1981'de Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Barış Dedetaş ile evlidir.

5/9
Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli kaç yaşında? 5

10 yıl ulusal ve uluslararası firmalarda görev alan Dedetaş, eşi ile kendi şirketlerini kurmuştur.

6/9
Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli kaç yaşında? 6

2014 – 2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür.

7/9
Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli kaç yaşında? 7

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi olan İstanbul Şehir Hatları A.Ş’ye Genel Müdür olarak atanmıştır.

8/9
Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli kaç yaşında? 8

İstanbul Şehir Hatları A.Ş’nin ilk kadın genel müdürü olarak görev alan Dedetaş, 2023 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Su Yolu Komitesi başkanlığına seçilmiştir.

9/9
Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli kaç yaşında? 9
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Doğalgazı yüksek gelenler kombide bunu yapsın. Fatura yarı yarıya düşüyor
Doğalgazı yüksek gelenler kombide bunu yapsın. Fatura yarı yarıya düşüyor
Kışın rengi içinizi ısıtacak
Kışın rengi içinizi ısıtacak
Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler
Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler
Sihirli dokunuşlarla küçük odalarınızı aydınlatın
Sihirli dokunuşlarla küçük odalarınızı aydınlatın
Tükenmez kalem kapağındaki delik bakın ne işe yarıyor ? Aslında hayat kurtarıyormuş..
Tükenmez kalem kapağındaki delik bakın ne işe yarıyor ? Aslında hayat kurtarıyormuş..
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu