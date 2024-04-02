Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli kaç yaşında?

31 Mart seçimlerinde CHP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı olan Sinem Dedetaş'ın hayatı merak konusu oldu.
Dedetaş, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde eğitim görmüş, Gemi inşat yüksek mühendisi olmuştur.
Sinem Dedetaş, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Su Yolu Komitesi başkanı seçilmiştir.
1981'de Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Barış Dedetaş ile evlidir.
10 yıl ulusal ve uluslararası firmalarda görev alan Dedetaş, eşi ile kendi şirketlerini kurmuştur.
2014 – 2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür.
2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi olan İstanbul Şehir Hatları A.Ş’ye Genel Müdür olarak atanmıştır.
İstanbul Şehir Hatları A.Ş’nin ilk kadın genel müdürü olarak görev alan Dedetaş, 2023 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Su Yolu Komitesi başkanlığına seçilmiştir.