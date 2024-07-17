Sinem Kobal’ın partneri belli oldu. Yakışıklı oyuncuyla anlaşıldı

Yapımcılığını Sky Films'in yaptığı "Her Şeyin Başı Merkür" adlı film ile setlere geri dönme hazırlığında olan Sinem Kobal’ın partnerinin kim olacağı hayranları tarafından merak ediliyordu.

Sinem Kobal’a başrolde eşlik edecek isim yakışıklı oyuncu Alp Navruz oldu.

Savaş muhabiri olmanın hayalini kuran fakat kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif’in hikâyesini anlatan Ayşe Balıbey’in “Her Şeyin Başı Merkür” isimli kitabından yola çıkılarak çekilecek filmde Alp Navruz, Fırat karakterine hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturacağı filmin çekimlerine ise 6 Ağustos’ta başlanacak.