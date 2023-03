Oscar ödülleri sahibini bulacak. Sinema eleştirmenleri tahminlerini açıkladı

Oscar ödüllerini AA muhabirine değerlendiren sinema eleştirmenleri Atilla Dorsay, Suat Köçer ve Nagihan Haliloğlu, bu yılki ödül tahminlerini paylaşırken, tören öncesi tartışılan konulara da değindi.

Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'in yönettiği "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin En İyi Film Ödülü'nü alacağına yönelik tahminde bulunan Dorsay, kendi gözdesinin ise Colin Farrell'in başrolünde oynadığı "The Banshees of Inisherin" olduğunu belirtti.

Dorsay, En İyi Yönetmen dalında Kwan ve Scheinert'in ödülü alabileceğine dikkati çekti.

Michelle Yeoh'un En İyi Kadın Oyuncu adayı gösterilmesine işaret eden Dorsay, uluslararası isimlerin aday listesinde daha fazla yer almasıyla Oscar'ın daha uluslararası hale geldiği görüşünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Hollywood her zaman dünya sinemasının rakipsiz merkezi oldu ama son dönemde ulusal sinemalar dediğimiz olay öylesine gelişti ki... Üstelik o menhus virüs salgını nedeniyle insanlar eve kapandı, sinema, dünya çapında yara aldı. Şimdi toplu tedavi zamanı. Bu yıl Oscar töreni buna yardımcı olacak. Michelle Yeoh’ün olası ödülü bence bunun bir göstergesi olabilir. Kadın oyuncuda en büyük aday Cate Blanchett. Ama çok sevsem de iki Oscar’ı var zaten. Bence Michelle Yeoh'un alması dünyaya açılma fikri açısından çok iyi olur."

"KIRMIZI HALININ SONLANDIRILMASI SKANDAL"

Kırmızı halı geleneğinin sonlandırılmasına ilişkin de Dorsay, "O gerçek bir skandaldı ve Oscar tarihine unutulmayacak biçimde yerleşti. O halı çözümü, meseleyi halleder mi, bilemiyorum." yorumunu yaptı.

Atilla Dorsay, Oscar'da bu yıl hem ticari filmlerin hem dünya sinemasının öne çıkarıldığının altını çizerek, "Yaşanan büyük bunalımdan sonra sinemanın yeniden canlanmasına katkıda bulunmak istiyorlar. Bence gayet iyi bir fikir, akıllı bir uygulama. Özel bir gece yaşayacağımızı tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi öne çıkıyor

Suat Köçer de Oscar ödüllerinde "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin öne çıktığını vurgulayarak, "Filmin dinamik kurgusu, bireysel haklara dair popülist yaklaşımı ve enerjik atmosferiyle pek çok dalda ödül alacağını düşünüyorum." dedi.

En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin "Herşey Her Yerde Aynı Anda" ve The Banshees of Inisherin arasında paylaşılabileceğini dile getiren Köçer, "En İyi Yönetmen dalında Steven Spielberg, Ruben Östlund ve Todd Field de sürpriz yapabilir." şeklinde konuştu.

Köçer, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu ödüllerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"En İyi Kadın Oyuncu dalında ödülü Cate Blanchett'ın fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum fakat Michelle Yeoh ve Ana de Armas, geleneksel Hollywood anlayışına çok uygun düştüklerinden ödülü bu iki isimden biri kucaklayabilir. En İyi Erkek Oyuncu ödülü kanaatimce Brendan Fraser'a gitmeli fakat Paul Mescal ve Austin Butler'ın, kadın ödüllerinde olduğu gibi geleneksel anlayışla ödüle uzanması mümkün olabilir."

"SANATSAL KAYGILAR GERİ PLANA ATILDI"

Yeoh'un En İyi Kadın Oyuncu adaylığına da vurgu yapan Köçer, "Oscar hemen her yıl çeşitli boyutlarıyla tartışmalara sebep oluyor. Kimi zaman siyahiler, bazı zamanlar cinsiyet, kimi zaman da güncel politik, dini ve sosyal konulara dair eğilim ve vurgularıyla Oscar etrafında tartışmalar yaşanıyor. Ben Oscar'ın temelde Amerikan sinema endüstrisine olan sadakatinden şaşmayacağını ancak tercihleriyle zaman zaman dünya gündemini meşgul etmeye devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Köçer, tören alanındaki halı renginin ise Will Smith ve Chris Rock geriliminden bağımsız olarak Akademi'nin politikasıyla alakalı gerçekleştiği görüşünü savundu.

Oscar'ın son yıllarda sürekli sansasyonel tarafıyla öne çıkarak sanatsal kaygılarını geri plana attığını öne süren Köçer, Akademi'nin bu yıl da bir biçimde kamuoyunun dikkatini çekecek girişimlerde bulunabileceğine dikkati çekti.

HALİLOĞLU'NUN TAHMİNİ "THE FABELMANS"

Sinema yazarı Nagihan Haliloğlu ise Steven Spielberg'in otobiyografik hikayesini anlatan "The Fabelmans" filminin En İyi Film ödülünü alacağı tahmininde bulunarak, "Benim favorim değil ama içerisinde Spielberg var ve bir yanda da Hollywood'a övgüler diziliyor." diye konuştu.

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin sinemaseverleri ikiye ayırdığını sözlerine ekleyen Haliloğlu, şöyle devam etti:

"Ben açıkçası sevemedim ama böyle hareket ve aksiyon sevenler için iyi gelmiş olabilir. Filmdeki kadın oyuncu Michelle Yeoh, Asya'da çok beğenilen bir oyuncu. Oscar'ın bazen böyle şeyleri vardır; yıllardır sektöre emek vermiş usta isimlere Oscar ödülü verirler. Yani daha önceki filmleri daha iyi olsa bile şimdi verebilirler"

Haliloğlu, Cate Blanchett'in "Tar" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alması gerektiğinin altını çizerek, "Tar filminin de en iyi film ödülünü hak ettiğini düşünüyorum" dedi.