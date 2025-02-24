Singapur ekonomisinde umutlar yeşerdi

Singapur'da Ocak 2025'te çekirdek enflasyon, ekonomistlerin beklentilerinin altında kalarak yıllık bazda %0,8 artış gösterdi. Bu, Haziran 2021'den bu yana en düşük seviye olup, hizmetler, gıda ve konaklama gibi temel tüketici fiyat endeksi kategorilerindeki fiyat artışlarının yavaşlamasından kaynaklandı. Ayrıca, perakende ve diğer mallar ile elektrik ve gaz sektörlerinde fiyat düşüşleri gözlendi. Genel enflasyon oranı ise %1,2'ye gerileyerek piyasa tahminlerinin altında kaldı. Singapur İstatistik Departmanı, TÜFEi'nin 2019'dan 2024'e güncellediğini açıkladı.

Singapur ekonomisi, 2024'ün son çeyreğinde %5,0 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans sergiledi ve yıl genelinde %4,4'lük bir büyüme kaydetti. Ancak hükümet, küresel ticaret gerilimleri ve jeopolitik çatışmaların üretim maliyetlerini artırabileceği endişesiyle 2025 için büyüme tahminini %1,0 ile %3,0 arasında tutuyor.

Başbakan Lawrence Wong, artan küresel gerilimlerin Singapur ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, ABD ve Çin arasındaki güç mücadelesinin ülke ekonomisini etkileyeceğini belirtti. Bu kapsamda, çalışanları desteklemek, işletmelere yardımcı olmak ve yaşam maliyetlerini hafifletmek amacıyla çeşitli önlemler içeren bir bütçe sunuldu.