Singapur uyuşturucu kaçakçılığından 2 haftada üçüncü idamı gerçekleştirdi

Editör: Ersoy Özdem

Singapur, özellikle bazı insan hakları örgütlerinin idam cezasını durdurması yönündeki çağrılarına rağmen bugün, iki hafta içinde üçüncü bir mahkumu uyuşturucu kaçakçılığı suçundan idam etti.

Merkezi Narkotik Bürosu, 39 yaşındaki Singapurlu Mohamed Shalleh Abdul Latiff'in yasa uyarınca gerekli işlemler yapıldıktan sonra Singapur'daki Changi Hapishanesinde idam edildiğini bildirdi. Büro tarafından yapılan açıklamada, şahsın 54 gram eroin kaçakçılığı yapmaktan dolayı ölüm cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Singapur'da ölüm cezası karşıtı bir avukat, etnik bir Malay olan Shalleh'in 2016'da tutuklanmadan önce teslimat şoförü olarak çalıştığını söyledi. Shalleh 2019'da mahkum edildi ancak temyiz başvurusu geçen yıl reddedildi. Shalleh'in davasında borçlu olduğu bir arkadaşı için kaçak sigara dağıttığını düşündüğünü ve arkadaşına güvendiği için çantanın içindekilerin ne olduğuna bakmadığını söyledi.

Shalleh, bu yıl idam edilen beşinci kişi oldu ve COVID-19 salgını nedeniyle iki yıllık aradan sonra Mart 2022'de idamlara yeniden başlamasından bu yana uyuşturucu suçlarından idam edilen 16. kişi oldu.