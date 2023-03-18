﻿Sınıf arkadaşını öldüren 14 yaşındaki kız tutuklandı

(İHA) - Meksika eyaletinin Teotihuacan şehrindeki bir lisede yaşanan olayda, sınıf arkadaşı ile girdiği kavgada kafasına taşla vurarak ölümüne neden olan Azahara Aylin Martinez adlı 14 yaşındaki kız ve annesi Magaly Martinez, Texas sınırındaki Reynosa şehrinde ABD’ye kaçmaya çalışırken tutuklandı. Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, haklarında tutuklama kararı çıkarılan Azahara Aylin adlı zanlı ile annesinin gözaltına alındıkları ve olayla ilgili ifade vermek için hakim karşısına çıkarılacakları bildirildi.

Teotihuacan şehrindeki bir lisede geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde yaşanan olayda Azahara Aylin Martinez, kendisi gibi 14 yaşındaki Norma Lizbeth adlı sınıf arkadaşı ile giriştiği kavgada kendisine taşla saldırarak başından yaralamıştı. Olayın ardından rahatsızlanan Norma Lizbeth adlı genç kız 13 Mart’ta fenalaşarak bilincini kaybettikten sonra yakınları tarafından hastaneye kaldırılmış, 15 Mart günü ise hayatını kaybetmişti. Tedavi için gittiği hastanedeki doktorlar Norma Lizbeth adlı genç kıza kafa travması teşhisi koymuştu.

Norma Lizbeth adlı genç kızın sınıf arkadaşları, kendisinin bir süredir ten renginden dolayı bazı öğrenciler tarafından zorbalığa maruz kaldığını söyledi.

Yaşanan üzücü olayda etkisiz kaldığı belirlenen lise müdürünün ise görevden alındığı bildirildi.