Sınıf arkadaşlarından Osman Kavala'ya destek!

Gezi Davası'ndan tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın 1975'te Robert Koleji'nden birlikte mezun olduğu arkadaşları, 50. mezuniyet yıl dönümü töreni sırasında, Silivri'ye giderek açıklama yaptı.

Kavala'nın okul arkadaşlarının burada "50’inci yılda yanındayız, aramızdasın" yazılı bir pankartın önünde basın açıklamasını tiyatro sanatçısı Nihal Geyran Koldaş okudu.

"BU KADAR UZAYACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Açıklama şöyle:

"Bizler Robert Kolej’in 1975 yılı mezunları olarak 50’inci mezuniyet yıl dönümümüzü kutlamak üzere dün akşam okulumuzda bir araya geldik. Bugün ise yıldönümü kutlamamızın hemen ertesinde mezun olduğumuz devreden çok sevgili bir arkadaşımızın, Osman Kavala’nın haksız bir şekilde cezaevinde alıkonduğu Silivri’deyiz. Bu yönüyle yıl dönümü toplantımız, buraya gelen dönem arkadaşlarının şahıslarında, onun yaşamakta olduğu bu büyük mağduriyete itirazımızı ortaya koymak üzere bugün Silivri’de devam ediyor bir bakıma. Dün akşamki buluşmamız, 50 yıl sonra sınıf arkadaşları olarak birbirimizi görmemize, hasret gidermemize, okul günlerimizi anmamıza fırsat oluşturduğu için ilk bakışta mutlu bir olaydı. Ama bir burukluk da yaşadık. Çünkü, çok sevdiğimiz bir sınıf arkadaşımız bizimle birlikte olamadı. Sevincimiz ne yazık ki sekiz yıla yakın bir süredir onun demir parmaklıklar arkasında özgürlüğünden mahrum bırakılmakta oluşu nedeniyle gölgelendi.

Bundan 50 yıl önce mezun olduğumuzda hayatın daha zorlu bir aşamasına geçiş yaptığımızı biliyorduk. Buna karşılık adım atmakta olduğumuz bu yeni aşamada başarılı olacağımız konusunda özgüven içindeydik. Gelecek hepimiz için büyük umutlar barındırıyordu. Ama gelecek bizler için aynı zamanda bilinmezlerle de yüklüydü. Bizi bekleyen gelecekte, ellinci yıldönümümüzde, yani yarım yüzyıl sonra haksız bir şekilde hapiste alıkonan bir sınıf arkadaşımızla dayanışma için 2025 yılında Silivri’de bir araya gelmek de varmış. Onun 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanmasından kısa bir süre sonra 25 Kasım 2017 tarihinde de burada toplanmış ve bir açıklama okumuştuk. O gün Osman’a özgürlük talep ederken, tutukluluğunun sonradan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ucu açık bir mahkumiyete dönüşerek bu kadar uzayacağını hiç düşünmemiştik.

"ONA YAPILAN BÜYÜK ADALETSİZLİĞİ KABUL ETMİYORUZ"

Osman, bütün bilgi birikimi ve tecrübesiyle hayatının çok verimli olabileceği uzun bir dönemini, 60’lı yaşlarının önemli bir bölümünü cezaevi hücresinde dört duvar arasında geçirmek zorunda kalmıştır. Hayatının geniş bir parçası telafi edilemeyecek bir şekilde ondan alınmıştır. Ve bugün yeniden Silivri’deyiz. Bugün Osman’ın tutukluluğunun tam tamına 2 bin 826’ıncı günü… Ve buraya 2017 yılında ilk geldiğimizde Osman için hangi çağrıyı yaptıysak, bugün de aynı çağrıyı tekrarlıyoruz. Söylediklerimizin arkasında duruyoruz. Ona yapılan büyük haksızlığı, adaletsizliği kabul etmiyoruz, onun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, yaşadığı mağduriyete son verilmesini talep ediyoruz."

"AİHM KARARLARININ UYGULANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararların uygulanması istenen açıklamada, "Yalnızca Osman için değil, onun gibi haksız bir şekilde bugün bu cezaevinde tutuklu bulunan herkes için adalet ve özgürlük talep ediyoruz. Özellikle de ifade özgürlüklerini kullandıkları için tutuklu olan bütün düşünce suçlularını da buradan selamlıyoruz, onlara iyi dileklerimizi, özgürlük dileklerimizi yolluyoruz. Biz bugün buraya gelerek, Osman’ın hücresinde yalnız olmadığını duyuruyoruz. İlk ziyaretimizde verdiğimiz bir mesajı tekrarlıyoruz: Osman, tek kişilik hücresinde yalnız değil" ifadelerine yer verildi.

Gazeteci Sedat Ergin de dün düzenlenen 50. mezuniyet yıl dönümünün Osman Kavala olmadığı için buruk geçtiğini belirterek, "Osman'ın yalnız olduğunu göstermek, onu selamlamak ve ne kadar çok sevdiğimizi belirtmek için sınıf olarak buraya geldik. Ona sevgilerimizi gönderiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından Kavala’nın 50’inci yıl diplomasını teslim alan arkadaşları adına diplomayı avukatı İlayda Gedik, yapacağı görüşmede Kavala’ya teslim edecek.